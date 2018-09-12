В Пензе с «Органной мессой» Баха выступит Александр Князев

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12 сентября 2018, 19:49Культура
В Пензу с концертом приехал известный российский музыкант Александр Князев. В областной филармонии он выступил с «Органной мессой» Иоганна Баха (12+).
Это последний фундаментальный труд великого композитора, который объединил самые сложные хоралы. Александр Князев – признанный во всем мире виолончелист. В его репертуаре практически все сочинения написаны для этого музыкального инструмента. На органе он начал играть в 26 лет.
Из 100 концертов в год, которые он представляет публике, примерно 30 - это органная программа.
«Иоганн Бах занял особое место в моем творчестве. Для виолончели написано шесть сюит, это потрясающая программа, с которой я бывал во Франции, Японии и других странах. Но, тем не менее, для органа - куда больше композиций, я захотел погрузиться в это море и заняться изучением всех томов», - рассказал Александр Князев.
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