В Пензе с ноября запретят земляные работы

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11 октября 2019, 16:38Общество
В Пензе с 1 ноября запрещено проводить земляные работы по ремонту, прокладке и реконструкции подземных инженерных сооружений и коммуникаций.
Приказ о запрете проведения земляных работ издало городское управление ЖКХ. Он будет действовать до 31 марта 2020 года.
«Исключение составляют аварийные земляные работы и земляные работы, проводимые в целях подключения, технологического присоединения», - отметили в пресс-службе мэрии.
В соответствии с приказом, юридическим и физическим лицам нужно до 1 ноября выполнить работы по восстановлению дорожного покрытия и благоустройства в местах проведения земляных работ. Контроль возложен на департамент ЖКХ, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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