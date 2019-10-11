В Пензе с ноября запретят земляные работы

В Пензе с 1 ноября запрещено проводить земляные работы по ремонту, прокладке и реконструкции подземных инженерных сооружений и коммуникаций.

Приказ о запрете проведения земляных работ издало городское управление ЖКХ. Он будет действовать до 31 марта 2020 года.

«Исключение составляют аварийные земляные работы и земляные работы, проводимые в целях подключения, технологического присоединения», - отметили в пресс-службе мэрии.

В соответствии с приказом, юридическим и физическим лицам нужно до 1 ноября выполнить работы по восстановлению дорожного покрытия и благоустройства в местах проведения земляных работ. Контроль возложен на департамент ЖКХ, пишет ИА «Пенза-Пресс».