29 мая 2017, 19:08Общество В Пензе с лекцией выступил политолог Алексей Чадаев Пензу посетил политолог Алексей Чадаев. Советник спикера Государственной Думы выступил перед студентами и преподавателями Пензенского государственного университета, представителями общественных организаций и средств массовой информации.

Гость из столицы прочитал лекцию «От стабильности к развитию: в чем проблема?» Это третье из цикла выступлений, посвященных трендам современной российской политики. Затем политолог ответил на вопросы слушателей.

«Очень открытая аудитория. Сразу скажу: более открытая, чем у соседей. Потому что было много острых вопросов, была очень живая дискуссия, был выраженный интерес. Но тут еще и тема актуальная для региона сейчас», - сказал советник председателя Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации Алексей Чадаев.

В рамках визита Алексея Чадаева запланирована также встреча с губернатором Пензенской области Иваном Белозерцевым и депутатами Законодательного Собрания региона.

В ближайшее время политолог планирует посетить с лекциями Саратов и Орел.

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