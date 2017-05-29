В Пензе с лекцией выступил политолог Алексей Чадаев

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29 мая 2017, 19:08Общество
Пензу посетил политолог Алексей Чадаев. Советник спикера Государственной Думы выступил перед студентами и преподавателями Пензенского государственного университета, представителями общественных организаций и средств массовой информации.
Гость из столицы прочитал лекцию «От стабильности к развитию: в чем проблема?» Это третье из цикла выступлений, посвященных трендам современной российской политики. Затем политолог ответил на вопросы слушателей.
«Очень открытая аудитория. Сразу скажу: более открытая, чем у соседей. Потому что было много острых вопросов, была очень живая дискуссия, был выраженный интерес. Но тут еще и тема актуальная для региона сейчас», - сказал советник председателя Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации Алексей Чадаев.
В рамках визита Алексея Чадаева запланирована также встреча с губернатором Пензенской области Иваном Белозерцевым и депутатами Законодательного Собрания региона.
В ближайшее время политолог планирует посетить с лекциями Саратов и Орел.
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