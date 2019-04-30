В Пензе с каждым годом растет количество студентов из Поднебесной

Зачем студенты из Китая приезжают в Пензу? Сейчас в крупнейшем вузе региона обучаются более 60 граждан из Поднебесной, в основном, им интересны профессии переводчиков, музыкантов и специалистов по международной экономике.

То, что за знаниями в этой сфере граждане Китая приезжают в Пензе - не случайно. Пензенский регион пользуется популярностью у инвесторов.

Студент из Китая Чужоу Шанюю учит полную исключений русскую словесность шестой месяц и уже понял, что самое сложное - грамматика.

«Меня интересует русская литература. Хочу знать этот язык хорошо и стать переводчиком. Пока трудно читать на нем», - сказал он.

Впереди - два года изучения великого и могучего. С русскими студенческими традициями, признается юноша, он освоился быстро: так же, как и все с зачеткой перед экзаменами ловит удачу и привыкает к незамысловатому питанию в буфете между парами. Правда, теперь если и удается попить любимый чай, то, в основном, только пакетированный. Чтобы студенту из Китая было проще общаться с новыми русскими знакомыми, Чжоу Шанюй выбрал себе русское имя Анатолий, его предложил юноше один из преподавателей. Но кроме русского китайских студентов интересует и другой, более аллегоричный язык - музыки. Чтобы овладеть им, они тоже выбирают Пензу.

Среди профессий, которые предпочитают изучать китайские студенты, - мировая экономика, также действуют совместные с вузами Поднебесной образовательные программы по обучению сварочному делу, преподаванию английского языка, материаловедению. Пензенский государственный университет даже открыл свое представительство в Пекине.

Сейчас в ПГУ учатся больше 60 студентов из Китая. Кроме того, в рамках сотрудничества в формате «Волга-Янцзы» действует академический обмен студентами. Семь пензенских ребят сейчас обучаются в Китае, столько же студентов из Китая в ПГУ.

«С каждым годом увеличивается количество студентов из Поднебесной. Мы взаимодействуем с китайскими вузами, создаем совместные образовательные проекты. Это значит, что в рамках обучения в бакалавриате и магистратуре студенты проходят часть программы на базе ПГУ, после чего получают два диплома, это стимулирует их приезжать в российский вуз», - рассказала начальник управления международных связей ПГУ Ольга Мещерякова.

Тесное сотрудничество с Китаем в формате «Волга-Янцзы» прослеживается и в экономической сфере. Этому направлению в правительстве региона уделяют особое внимание. Так, значительных успехов в работе с китайскими инвесторами удалось добиться в ходе визита делегации от Пензенской области во главе с губернатором Иваном Белозерцевым в Китай. Он состоялся в 2018 году. А уже в этом представители одной из электрических корпораций Поднебесной прибудут в Пензу для реализации совместных инвестиционных проектов.