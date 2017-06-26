26 июня 2017, 14:35Общество В Пензе с берегов Сурского водохранилища вывезли 7 кубометров мусора На территории Пензенского водохранилища в рамках года экологии провели массовую уборку.

В ходе акции участок правого берега Сурского водохранилища очистили от бытовых отходов, сообщает ИА «Пенза-Пресс».

Порядок наводили сотрудники Ахунско-Ленинского лесничества, а также ученики средних школ № 26 и 70. Всего в мероприятии приняли участие более 50 человек, с территории вывезли 7 кубометров мусора.

«Пензенское водохранилище на Суре является самым крупным водным объектом области, а также единственным источником питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения Пензы и Заречного», - сообщает пресс-служба регионального министерства лесного, охотничьего хозяйства и природопользования.

Общество

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Источник фотографии: http://minleshoz.pnzreg.ru/news/2017/06/26/11482998