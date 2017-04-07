В Пензе с банкирами обсудили подготовку к ЧМ-2018 по футболу

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07 апреля 2017, 16:39Общество
7 апреля в Пензе обсудили подготовку к предстоящему Чемпионату мира по футболу 2018 года.
Совещание с представителями банковского сектора провел вице-мэр Пензы Андрей Шевченко. На встрече затронули вопрос обеспеченности объектов инфраструктуры банкоматами и устройствами самообслуживания, сообщает ИА «Пенза-Пресс».
Участникам совещания представили доклад по результатам анализа наличия и уровня доступности банкоматов, терминалов, устройств самообслуживания, находящихся в непосредственной близости к объектам, которые будут эксплуатироваться в ходе ЧМ-2018.
Представители кредитных организаций высказали предложения относительно мест установки устройств самообслуживания, перечня предоставляемых ими услуг.
Также участникам совещания напомнили о проведении месячника по благоустройству территории Пензы, сообщили в пресс-службе мэрии.
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