В Пензе с 21 сентября стартует отопительный сезон

Исполняющий обязанности главы администрации Пензы Сергей Волков 20 сентября подписал постановление о начале отопительного сезона в 2019 году.

«Это решение связано с погодными условиями. Если днем температура воздуха еще остается комфортной, то к концу недели в вечернее и ночное время ожидается нулевая температура и заморозки», – отметил и.о. мэра.

В первую очередь, теплом обеспечат детсады, школы, учреждения здравоохранения и другие социальные объекты, отметили в пресс-службе горадминистрации.

Как сообщил вице-мэр Юрий Ильин, в настоящее время жилой фонд подготовлен к отопительному сезону на 99%.

«Из 2552 домов есть вопросы по 55 домам, в том числе - и по линии проведения капитального ремонта инженерных коммуникаций как управляющими компаниями, так и фондом капитального ремонта. В течение следующей недели каждая ситуация будет рассматриваться отдельно и решаться в регламентные сроки - 10 календарных дней с момента старта сезона. К 1 октября мы должны запустить в полном объеме все социально значимые объекты городской инфраструктуры и жилой фонд», – сказал он.

В случае возникновении аварийных ситуаций пензенцам можно обратиться в Единую дежурно-диспетчерскую службу города по телефону 05 или 63-10-05, пишет ИА «Пенза-Пресс».