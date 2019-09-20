В Пензе с 21 сентября стартует отопительный сезон

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20 сентября 2019, 18:11Общество
Исполняющий обязанности главы администрации Пензы Сергей Волков 20 сентября подписал постановление о начале отопительного сезона в 2019 году.
«Это решение связано с погодными условиями. Если днем температура воздуха еще остается комфортной, то к концу недели в вечернее и ночное время ожидается нулевая температура и заморозки», – отметил и.о. мэра.
В первую очередь, теплом обеспечат детсады, школы, учреждения здравоохранения и другие социальные объекты, отметили в пресс-службе горадминистрации.
Как сообщил вице-мэр Юрий Ильин, в настоящее время жилой фонд подготовлен к отопительному сезону на 99%.
«Из 2552 домов есть вопросы по 55 домам, в том числе - и по линии проведения капитального ремонта инженерных коммуникаций как управляющими компаниями, так и фондом капитального ремонта. В течение следующей недели каждая ситуация будет рассматриваться отдельно и решаться в регламентные сроки - 10 календарных дней с момента старта сезона. К 1 октября мы должны запустить в полном объеме все социально значимые объекты городской инфраструктуры и жилой фонд», – сказал он.
В случае возникновении аварийных ситуаций пензенцам можно обратиться в Единую дежурно-диспетчерскую службу города по телефону 05 или 63-10-05, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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