В Пензе с 19 сентября закроют на реконструкцию Бакунинский мост

До закрытия Бакунинского моста остаются считанные дни. Схемы временного объезда начнут действовать 19 сентября. Реконструкция, в рамках которой инженерное сооружение фактически полностью разберут и построят заново, продлится два года. В мэрии Пензы рассказали, какими маршрутами в это время могут пользоваться автомобилисты.

На шести улицах города появились предупреждающие баннеры. Они предлагают автомобилистам ознакомиться со схемой временного объезда, по которой весь транспортный поток двинется 19 сентября. Тогда на реконструкцию закроют Бакунинский мост.

«Этот мост, находясь в центре города, во многом является для граждан ключевым, но мы понимаем, что он давно построен и мы не можем эксплуатировать его дальше без реконструкции», - сказал и. о. главы администрации Пензы Сергей Волков.

Первый объездной путь, который по оценкам экспертов станет самым загруженным - улица Измайлова с выездом на Леонидовский путепровод. Второй - улицы Злобина, Свердлова и Калинина. Третий маршрут - улицы Свободы, Кустанайская, Чаадаева и последний - Ахунский переезд, также с выездом на улицу Чаадаева. Кроме того, из Заречного в Арбеково и на Север можно попасть по трассе М-5.

«Будем ежедневно проводить мониторинг загруженности улично-дорожной сети. Посмотрим, как перераспределятся транспортные потоки. На основании выводов будем вносить изменения как в режим светофоров, так и в схему организации дорожного движения», - рассказал заместитель директора департамент ЖКХ Пензы Олег Осин.

Кроме того, изменения коснутся 11 маршрутов общественного транспорта. По Бакунинскому мосту в сутки совершается около 2000 рейсов. По каким улицам теперь будут двигаться автобусы и маршрутные такси, можно узнать на официальном сайте городской администрации. В частности, общественный транспорт будет распределен по трем направлениям: через Измайловский путепровод, большой Сурский и Свердловский мосты. Пока точно неизвестно насколько увеличится время пути, самая большая протяженность будет у измененного маршрута 82с.

«Он будет идти по улице Злобина, доходить до Бакунинского моста и уходить под железную дорогу. Жители, которые проживают рядом с фабрикой «Маяк» будут пользоваться теми же льготами, к которым привыкли. Также на улице Злобина оборудуют дополнительно две остановки и один пешеходный переход», - сказал и. о. начальника управления транспорта и связи Пензы Михаил Глушков.

Напомним, мост, возведенный в середине 60-х годов прошлого века, уже несколько лет не отвечал нормативным требованиям. Из-за сильной изношенности инженерного сооружения было принято решение его реконструировать по программе «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Пока же в упражнении «змейка» на мосту практикуются не только автовладельцы, но и пешеходы.

На реконструкцию направят более 930 миллионов рублей. После работ проезжая часть станет шире, а количество полос останется прежним - три. Помимо тротуаров, там появится велосипедная дорожка. Сдать новый мост планируют к сентябрю 2021 года.