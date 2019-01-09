В Пензенской области с 1 по 8 января произошло 46 пожаров

Новогодние праздники считаются одним из самых пожароопасных периодов года. Возрастающая нагрузка на электросети, постоянное использование отопительных приборов, а также пиротехника порой становятся причиной возгораний. По статистике, большая часть пожаров происходит в частных домовладениях. С 1 по 8 января в Пензенской области произошло 46 пожаров.

75% возгораний случились на территории частных домовладений. В Кузнецке и Каменке, а также Шемышейском и Белинском районах не обошлось без жертв. В огне погибли шесть человек. Это вдвое больше, чем в 2018-м. В Пензе самый крупный пожар случился на улице Калинина.

При пожаре никто не пострадал. По словам сотрудников МЧС, причина пожаров - похолодание. Для того, чтобы поддерживать в помещениях комфортную температуру, некоторые используют отопительные приборы, которые зачастую и становятся причиной возгораний.

«Праздники закончились, но зимний период продолжается, поэтому обращаемся ко всем гражданам с просьбой проверять отопительное и газовое оборудование, отопительные устройства, не перегружать электроприборы и проводку. Если у вас есть пожилые родственники, осмотрите и их дом», - сказала начальник группы информационного обеспечения деятельности ГУ МЧС России по Пензенской области Анна Шупилова.

Чтобы сделать риск возникновения пожаров минимальным, во всех районах сотрудники Госпожнадзора проводят профилактические рейды. Особое внимание уделяют частным жилым секторам. Подводя итоги работы в праздники, специалисты отметили, что в 2019 году за время новогодних каникул не произошло ни одного возгорания, связанного с использованием пиротехники.