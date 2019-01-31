В Пензе с 1 февраля заработает телефон доверия наркологической помощи

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31 января 2019, 19:28Общество
Люди, страдающие от алкогольной или наркотической зависимости, смогут получить консультацию медицинских психологов, не выходя из дома. С 1 февраля в областной наркологической больнице начнет работать телефон доверия. На вопросы пензенцев круглосуточно будут отвечать семь специалистов.
Пустые коридоры областной наркологической больницы одновременно и радуют и пугают врачей. С одной стороны, в регионе с каждый годом уменьшается число зависимых людей. С другой - многие из страждущих не обращаются за помощью по разным причинам.
Для того, чтобы любой желающий мог получить консультацию психолога не выходя из дома, с 1 февраля начнет работать анонимный телефон доверия. Врачи надеются, что нововведение поможет сохранить положительную динамику по снижению количества алко- и наркозависимых.
«Многие боятся позвонить именно на ранних этапах болезни. Возможности наших специалистов теперь максимально близки к жителям города и региона», - сказал заведующий диспансерно-поликлиническим отделением областной наркологической больницы Илья Лан.
На звонки будут отвечать семь медицинских психологов областной наркологической больницы. По их словам, главное - убедить человека в том, что ему нужна помощь специалистов, ведь без этого очень сложно справиться с зависимостью. Кроме того, часто за консультацией обращаются родственники больных, которым зачастую требуется психологическая помощь.
«Они находятся в непосредственном контакте со своими домочадцами, которые страдают различными заболеваниями, поэтому им приходится набираться с нашей помощью сил для того, чтобы передать это эмоциональное состояние близким, направить их на какой-то путь. Многим людям просто нужен слушатель», - рассказала медицинский психолог областной наркологической больницы Кристина Кислякова.
Получить консультацию психологов областной наркологической больницы можно по телефону - 45-49-79. «Горячая линия» будет работать круглосуточно.
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