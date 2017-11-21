21 ноября 2017, 19:49Общество В Пензе 1 декабря откроются 95 елочных базаров Елочных базаров в Пензе будет больше. Число точек продажи главных символов Нового года в 2017 году увеличится более чем на 30 мест. Такое решение приняли в городской администрации прислушавшись к обращениям предпринимателей. В здании мэрии прошел первый аукцион на право размещения елочных базаров.

Совсем скоро пензенцы начнут подготовку к самому масштабному празднику. Главный символ зимнего торжества - зеленая хвойная красавица. На площади Ленина рабочие уже установили каркас главной новогодней ели и начали крепить хвою. А вот какую елку в 2017 году поставить дома - искусственную или настоящую - выбор за пензенцами.

Как показывает практика, живые деревья по-прежнему пользуются спросом у пензенцев. От того число желающих продавать новогодние деревья не становится меньше. В связи с этим в администрации города приняли решение увеличить количество елочных базаров. Если в 2016 году их было около 60, то в 2017 будет 95. В мэрии прошел первый аукцион на право торговли. Заявки от предпринимателей принимали до 15 ноября.

«На данные точки подали заявление порядка 240 хозяйствующих субъектов и по результатам аукциона мы подпишем договор с победителями. И в соответствии с ним предприниматель уже сможет осуществлять свою торговую деятельность и продавать елки к Новому году каждому горожанину», - пояснила начальник управления содействия развитию малого и среднего предпринимательства администрации Пензы Ольга Жовтяк.

В 2017 году увеличится и ассортимент. На базарах будут предлагать хвойный товар на любой вкус: не только молодую ель или сосну, но и пихту. Деревья будут различных размеров, как отечественные, так и импортные.

Продажа хвойных деревьев начнется с 1 декабря. Цены, обещают, останутся прошлогодними и будут начинаться от 250 рублей. Точные адреса елочных базаров можно узнать на сайте мэрии.

Общество

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