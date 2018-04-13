13 апреля 2018, 17:08Общество

В Пензе рядом с понтонным мостом обнаружили мину. ВИДЕО

13 апреля при проведении земельных работ рядом с понтонным мостом в Пензе нашли подозрительный предмет.

О находке рабочие сообщили в правоохранительные органы. На место выехали сотрудники полиции и инженеры Росгвардии.

«Специалисты обследовали подозрительную находку и установили, что перед ними учебная мина», - сообщается в группе «Росгвардия Пенза» во «ВКонтакте».

Пишет ИА «Пенза-Пресс».

Общество
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Источник фотографии: скриншот - https://vk.com/rosgvardpenza?z=video-150346049_456239124%2F6933b0ec7f4a9d6d6a%2Fpl_wall_-150346049

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