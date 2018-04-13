В Пензе рядом с понтонным мостом обнаружили мину. ВИДЕО

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13 апреля 2018, 17:08Общество
13 апреля при проведении земельных работ рядом с понтонным мостом в Пензе нашли подозрительный предмет.
О находке рабочие сообщили в правоохранительные органы. На место выехали сотрудники полиции и инженеры Росгвардии.
«Специалисты обследовали подозрительную находку и установили, что перед ними учебная мина», - сообщается в группе «Росгвардия Пенза» во «ВКонтакте».
Пишет ИА «Пенза-Пресс».
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