В Пензе рядом с понтонным мостом обнаружили мину. ВИДЕО

13 апреля при проведении земельных работ рядом с понтонным мостом в Пензе нашли подозрительный предмет.

О находке рабочие сообщили в правоохранительные органы. На место выехали сотрудники полиции и инженеры Росгвардии.

«Специалисты обследовали подозрительную находку и установили, что перед ними учебная мина», - сообщается в группе «Росгвардия Пенза» во «ВКонтакте».

Пишет ИА «Пенза-Пресс».