В Пензе рядом с памятником Победы столкнулись два авто

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26 апреля 2019, 13:02Происшествия
Утром 26 апреля в Пензе на проспекте Победы столкнулись две легковушки.
Информация об аварии появилась в одной из групп соцсети «ВКонтакте». По словам очевидца, фото было сделано в 9.35.
Подписчик Валерий в комментариях отметил, что подобные столкновения – обычное явление для Пензы.
«Как обычно - направо с крайней левой полосы. На что надеются эти люди?» - недоумевает он.
Официальных комментариев о произошедшем нет, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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