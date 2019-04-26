В Пензе рядом с памятником Победы столкнулись два авто

Утром 26 апреля в Пензе на проспекте Победы столкнулись две легковушки.

Информация об аварии появилась в одной из групп соцсети «ВКонтакте». По словам очевидца, фото было сделано в 9.35.

Подписчик Валерий в комментариях отметил, что подобные столкновения – обычное явление для Пензы.

«Как обычно - направо с крайней левой полосы. На что надеются эти люди?» - недоумевает он.

Официальных комментариев о произошедшем нет, пишет ИА «Пенза-Пресс».