26 апреля 2019, 13:02Происшествия

В Пензе рядом с памятником Победы столкнулись два авто

Утром 26 апреля в Пензе на проспекте Победы столкнулись две легковушки.

Информация об аварии появилась в одной из групп соцсети «ВКонтакте». По словам очевидца, фото было сделано в 9.35.

Подписчик Валерий в комментариях отметил, что подобные столкновения – обычное явление для Пензы.

«Как обычно - направо с крайней левой полосы. На что надеются эти люди?» - недоумевает он.

Официальных комментариев о произошедшем нет, пишет ИА «Пенза-Пресс».

Происшествия
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Источник фотографии: Скриншот - https://vk.com/sova_penza

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