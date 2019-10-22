В Пензе рядом с центром культуры «На Ленинградской» обустроят сквер

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22 октября 2019, 15:42Общество
22 октября в администрации города Пензы обсудили благоустройство территории возле бывшего Дома офицеров.
Соответствующее распоряжение дал исполняющий обязанности мэра Пензы Сергей Волков, пишет ИА «Пенза-Пресс».
«Этот участок надо приводить в порядок – восстановить существующие дорожки, завезти грунт, оформить газоны, кронировать старые деревья», - сказал Сергей Волков.
И. о. главы администрации Пензы также отметил, что сделать это нужно до конца года, чтобы обеспечить комплексную сдачу объекта. Контролировать работу будет заместитель мэра Юрий Ильин.
Напомним, на Западной поляне завершается реконструкция центра культуры «На Лениградской», которую лично контролирует губернатор Пензенской области Иван Белозерцев. Предполагается, что в здании будут работать кружки и секции для взрослых и детей.
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