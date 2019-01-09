В Пензе ряд проблемных домов могут сдать в 2019 году

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09 января 2019, 19:02Общество
Губернатор Иван Белозерцев проверил, как в Пензе решается проблема обманутых дольщиков. Он посетил ряд недостроев: дома на улице Измайлова, Ново-Казанской и многоэтажку в микрорайоне «Райки». Главный вопрос остается прежним - когда в руки дольщиков попадут ключи от долгожданных квартир.
Новые застройщики и подрядчики найдены, документация прошла проверку, работы идут полным ходом. Наступивший 2019 год может стать для обманутых дольщиков Пензы последним годом ожидания своего жилья. К 2020-му ряд проблемных домов рассчитывают, наконец, сдать в эксплуатацию.
«Проведена большая работа, начался процесс достройки, подготовили всю законодательную базу с документами, согласовали с прокуратурой, продолжаем работать», - сказал Иван Белозерцев.
Дом в микрорайоне «Райки» планируют сдать одним из первых. Со стороны улицы Пушкина выполнено 95% объема всех работ. Практически завершено устройство стяжки. Сейчас там решают проблему с отоплением.
«Начнем подавать тепло в квартиры после тестовых запусков. В принципе, объект готов, в каждом помещении будет отделка, думаю, в мае сдадим в эксплуатацию», - рассказал руководитель подрядной организации Рафик Ибрагимов.
Недострой на улице Ново-Казанской - один из самых затратных. На его завершение потребуется более 330 миллионов рублей. Задача сегодняшнего дня - остекление окон. Строители также готовятся к прокладке инженерных сетей и проведению черновой отделки. До Нового года в доме на Ново-Казанской успели сделать внутренние перегородки. Застройщик утверждает, что работы ведут с опережением графика.
«Успели до Нового года вывести под кровлю три блок-секции. Сейчас ждем, как только погода улучшится, сделаем стяжку», - сказал руководитель подрядной организации Марат Акчурин.
В проблемном доме на улице Измайлова подрядчики рассчитывают возвести внутренние перегородки и провести остекление до конца января. На этом объекте строители до Нового года успели перекрыть крышу. Срок сдачи дома по графику - декабрь 2019-го. Застройщик дает оптимистичный прогноз о переносе срока на осень.
В 2020 году проблему дольщиков в правительстве региона планировали решить полностью, однако коррективы внесла неблагоприятная ситуация, сложившаяся на рынке жилищного строительства.
«К сожалению, появились еще проблемные застройщики в Пензенском районе. Там принято решение о банкротстве. Будем искать решение, его ждут порядка 100 человек», - рассказал председатель правительства Пензенской области Николай Симонов.
Решение новой проблемы еще только планируют отыскать. Напомним, объекты в Пензе после банкротства первоначального застройщика новые строительные компании взяли на условиях предоставления правительством земельных участков без процедуры торгов, а также субсидирования затрат, если у застройщика нет возможности достроить объект за земельные участки. В случае со всеми недостроенными домами остается и другая проблема - самим дольщикам необходимо принять решение о создании жилищно-строительных кооперативов.
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