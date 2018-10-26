В Пензе «Русмолко» и инвесторы из Сингапура готовят новый проект

Молочная компания из Пензы и крупнейшая пищевая фирма Сингапура, которые сотрудничают более шести лет, планируют реализовать новый проект. Поддержку готово оказать и областное правительство. Об этом говорил губернатор Пензенской области Иван Белозерцев на встрече со старшим государственным министром торговли и промышленности островной Республики.

Первый совместный проект за пару лет позволил пензенской фирме почти в три раза увеличить поголовье крупного рогатого скота - до 19 тысяч, а новый, к реализации которого планируют приступить в ближайшее время, позволит добавить еще более десяти тысяч дойного поголовья. В этом заинтересованы не только представители бизнеса, но и, конечно, власти. Губернатор Иван Белозерцев провел встречу со старшим государственным министром торговли и промышленности Республики Сингапур Ко По Куном. Глава региона отметил, что благодаря партнерству двух компаний Пензенская область занимает высокие позиции в сельском хозяйстве по стране.

«Результат сотрудничества очевиден. Сейчас компания «Русмолко» - один из лидеров молочного производства в стране. Надои - в числе самых высоких по России», - сказал он.

Губернатор заверил иностранного гостя, что власть Пензенской области готова оказать поддержку новому инвестиционному проекту, создавать условия для комфортной и безопасной работы. И сомнений в этом у представителей Республики Сингапур быть не может, ведь подтверждение слов - многолетнее содействие их инвесторам.

«Мне много говорили об инвестициях в Пензенскую область, теперь вижу, куда были вложены средства. Впечатлен. Производство представляет собой симбиоз науки, технологий и большой опыт в сельском хозяйстве. Важно, что руководители глобальной компании всегда подчеркивали особую поддержку со стороны правительства Пензенской области», - рассказал старший государственный министр торговли и промышленности Республики Сингапур Ко По Кун.

В завершение встречи - обмен подарками. Губернатор вручил гостю юбилейные монеты Пензенской области. Глава региона, в свою очередь, получил шкатулку с изображением национального цветка островной Республики. Теперь пензенскую делегацию ждут с ответным визитом в Сингапуре.