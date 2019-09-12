В Пензе руководителей научили мотивировать персонал

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12 сентября 2019, 17:37Бизнесновости
В пензенской торгово-промышленной палате прошел круглый стол на тему «Нематериальная мотивация персонала как инструмент управления».
Участие в семинаре приняли руководители организаций, индивидуальные предприниматели, их работники, а также те, кто только планирует открыть свое дело и набирает команду.
Специалист в области построения и развития систем менеджмента организаций Денис Козырев рассказал собравшимся о значении мотивации для достижения целей бизнеса, о механизмах влияния мотивации сотрудников на достижение запланированных результатов, об алгоритмах построения нематериальной мотивации в организации и другом.
Организатором мероприятия выступил региональный фонд поддержки предпринимательства. О других мероприятиях можно узнать по телефонам: +7 (8412) 46-66-58, 46-67-58 или на сайте mbpenza.ru, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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