В Пензе руководителей научили мотивировать персонал

В пензенской торгово-промышленной палате прошел круглый стол на тему «Нематериальная мотивация персонала как инструмент управления».

Участие в семинаре приняли руководители организаций, индивидуальные предприниматели, их работники, а также те, кто только планирует открыть свое дело и набирает команду.

Специалист в области построения и развития систем менеджмента организаций Денис Козырев рассказал собравшимся о значении мотивации для достижения целей бизнеса, о механизмах влияния мотивации сотрудников на достижение запланированных результатов, об алгоритмах построения нематериальной мотивации в организации и другом.

Организатором мероприятия выступил региональный фонд поддержки предпринимательства. О других мероприятиях можно узнать по телефонам: +7 (8412) 46-66-58, 46-67-58 или на сайте mbpenza.ru, пишет ИА «Пенза-Пресс».