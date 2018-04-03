В Пензе рухнувший подъезд планируют отремонтировать за несколько дней

В Пензе у подъезда дома по адресу проспект Строителей, 88 обрушилось бетонное крыльцо. По словам очевидцев, в этот момент на нем находились люди.

Крыльцо обрушилось 2 апреля, теперь попасть в дом жители могут лишь по импровизированному трапу. По словам очевидцев, в момент ЧП на нем стояла женщина с детской коляской.

«Мы смотрим телевизор, примерно в 18.30 позвонили с седьмого или шестого этажа, а я у подружки была, сказали, что крыльцо провалилось», - рассказала местная жительница Анна Николаева.

Причиной, со слов директора управляющей компании, могли стать внешние факторы. В частности, погодные условия. При этом в апреле был запланирован плановый ремонт подъездов этого дома.

«При внешнем осмотре не было обнаружено повреждений. Визуально, что разрушается плита, не было видно. Отсутствует вентиляция, плюс погодные условия и внешние осадки, поэтому произошло разрушение», - отметил директор УК «Жилье-11» Дмитрий Мещеряков.

Подъезд должны привезти в порядок в течение нескольких дней. Туда уже завезли щебень. После проведут армирование, зальют бетоном и займутся отделкой.