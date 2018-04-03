В Пензе рухнувший подъезд планируют отремонтировать за несколько дней

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03 апреля 2018, 19:38Общество
В Пензе у подъезда дома по адресу проспект Строителей, 88 обрушилось бетонное крыльцо. По словам очевидцев, в этот момент на нем находились люди.
Крыльцо обрушилось 2 апреля, теперь попасть в дом жители могут лишь по импровизированному трапу. По словам очевидцев, в момент ЧП на нем стояла женщина с детской коляской.
«Мы смотрим телевизор, примерно в 18.30 позвонили с седьмого или шестого этажа, а я у подружки была, сказали, что крыльцо провалилось», - рассказала местная жительница Анна Николаева.
Причиной, со слов директора управляющей компании, могли стать внешние факторы. В частности, погодные условия. При этом в апреле был запланирован плановый ремонт подъездов этого дома.
«При внешнем осмотре не было обнаружено повреждений. Визуально, что разрушается плита, не было видно. Отсутствует вентиляция, плюс погодные условия и внешние осадки, поэтому произошло разрушение», - отметил директор УК «Жилье-11» Дмитрий Мещеряков.
Подъезд должны привезти в порядок в течение нескольких дней. Туда уже завезли щебень. После проведут армирование, зальют бетоном и займутся отделкой.
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