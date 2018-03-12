В Пензе российских хирургов будут готовить для медицины будущего

В Пензе технопарк «Рамеев» станет площадкой для подготовки врачей, способных управлять роботом-хирургом, пилотный образец которого провел в областном центре уникальную операцию по удалению кисты свинке Розе.

Эксперты называют эту операцию прорывом в отечественной медицине. Впервые в мире хирург, управляя роботом, оперировал внутри живого организма. Робот выполнял все действия с математической точностью, корректируя движения человека.

Первая операция российского робомеда признана успешной. Свинка чувствует себя отлично, поскольку медицинское вмешательство было малоинвазивным и бескровным, сообщает пресс-центр регионального правительства.

По словам экспертов, российский робомед легче, компактнее и дешевле американского «Da Vinchi». И он позволяет проводить операции практически на всех органах и тканях. Важно, что этот робот не только был создан российскими учеными, но и вся его комплектация – полностью отечественная, что является ярким примером импортозамещения.

Сейчас существует единственный рабочий образец. В ближайшее время, после успешно проведенной операции на животном, планируется создание трех симуляционных образцов для обучения специалистов.

После экскурсии по технопарку «Рамеев» разработчики уточнили, что их устроили как площадка для испытаний робота, так и наличие в технопарке помещений для обучения специалистов по работе с созданным роботом. Таким образом, планируется, что финальный этап обучения специалистов будет проходить именно в Пензе. Это привлечет в регион врачей со всей страны.

Губернатор Пензенской области подчеркнул, что регион готов стать площадкой для подготовки хирургов будущего.

«Операция, которую провели в Пензе, - безусловно, очередной шаг нашего здравоохранения в высокотехнологичное будущее, и не случайно он сделан именно в нашем регионе, где очень хорошими темпами развивается биомедицинский кластер. Мы уделяем большое внимание подготовке и повышению квалификации врачей, новая технология откроет новые горизонты», - отметил Иван Белозерцев, пишет ИА «Пенза-Пресс».