Роспотребнадзор рассказал о нарушениях в столовых пензенских школ

Ежегодно кишечными инфекциями заболевают минимум 3500 человек - и это только в Пензе. За прошлый год было зарегистрировано уже более 4500 случаев, и есть вероятность, что в 2019-м их станет больше. Причем большинство заболевших - дети. Об этом рассказали специалисты регионального управления Роспотребнадзора. Они провели совещание с заведующими производством в школьных столовых и организаторами питания.

Обед в школьной столовой может оказаться опасным для здоровья. Почти в десятке школ Пензы зарегистрировано два и более случая заболевания кишечной инфекцией. Пока в причинах разбираются. Однако эксперты утверждают, что с большей вероятностью в этом виноваты работники школьных столовых. Регулярно в проверках выявляются десятки нарушений - начиная с отсутствия в школах горячей воды и мыла и заканчивая нарушением технологии приготовления блюд.

«Казалось бы, люди работают десятилетиями, но эти вопросы до сих пор актуальны. Например, идем по жалобе в школу, а там не производится обработка яиц, даже отсутствуют средства для их дезинфекции, или неправильно готовятся блюда из вареного мяса», - рассказала главный специалист-эксперт отдела управления Роспотребнадзора по Пензенской области Надежда Захарова.

О наиболее частых нарушениях и необходимости соблюдать санитарно-эпидемиологические требования при организации питания специалисты Роспотребнадзора рассказали заведующим производством школьных столовых. По данным регионального управления, только за 2018 год в Пензе было зарегистрировано более 4500 случаев заболевания кишечной инфекцией.

«Изменилась кишечная инфекция. Если раньше она была бактериальной, то сейчас - вирусная, которая намного быстрее распространяется», - объяснила заместитель начальник отдела управления Роспотребнадзора по Пензенской области Татьяна Малькова.

В 2018-м в регионе произошло 20 вспышек кишечной инфекции. Массовое отравление детей случилось в ноябре в Бессоновской школе. За пару дней там пострадали 19 учеников.

«Там источником был работник кухни, поэтому для того, чтобы этого больше не произошло, мы проводим сейчас совещание с приглашением специалистов Роспотребнадзора», - рассказал и. о. начальника управления образования Пензы Федор Клемин.

Такие совещания планируют проводить регулярно. Следующее состоится через неделю - для работников столовых детских садов.