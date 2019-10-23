23 октября 2019, 12:02Криминал

В Пензе росгвардейцы задержали дебошира, не оплатившего счет в клубе

Ночью на пульт вневедомственной охраны Росгвардии поступило сообщение о срабатывании тревожной сигнализации в одном из клубов в центре Пензы. Как оказалось, посетитель не захотел оплачивать счет.

По прибытии сотрудники Росгвардии выяснили, что 37-летний мужчина отдохнул в клубе примерно на 5000 рублей.

«По словам официантки, когда ему предъявили счет, посетитель отказался платить, начал кричать, нецензурно выражаться и попытался учинить драку», - сообщили в пресс-службе управления Росгвардии по Пензенской области.

Мужчину задержали на месте и доставили в городское управление МВД для дальнейшего разбирательства, пишет ИА «Пенза-Пресс».

Криминал
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Источник фотографии: фото предоставлено пресс-службой управления Росгвардии по Пензенской области

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