В Пензе росгвардейцы сдавали экзамен на право ношения черного берета

Пензенские росгвардейцы поучаствовали в экзамене на право ношения черного берета. Эти испытания проводятся регулярно еще со времен первого командира ОМОНа Пензенской области Анатолия Левченко.

Боец по имени Павел бежал по полосе с препятствиями с удвоенным желанием выполнить все нормативы. В 2018 году он уже пытался завоевать право носить черный берет, но потерпел неудачу.

«В прошлый раз не получилось, не уложился в 30 секунд, выполняя марш-бросок. Сейчас подготовился, скинул пару килограммов, стало немного легче. Здесь, наверное, большую роль играют морально-волевые качества и настрой, главное - знать, за что борешься», - рассказал он.

Важен не сам головной убор, а стоящие за ним статус и уважение старших товарищей. Поэтому новобранцы стараются заполучить его как можно быстрее.

«Инструктора, командиры, которые уже сдали экзамен, делились опытом, подсказывали. Спасибо им большое», - сказал боец управления Росгвардии по Пензенской области Евгений.

После выполнения изматывающего комплекса упражнений бойцы в полной экипировке совершили пятикилометровый забег. Потом без всяких перерывов преодолели полосу с препятствиями. Испытание не обязательное, но желающих его преодолеть всегда хватает.

«Допускаются сотрудники, служившие более года, некоторые даже уже побывали на Северном Кавказе», - рассказал командир ОМОН управления Росгвардии по Пензенской области по Пензенской области Алексей Шумилов.

С испытанием из 30 участников успешно справились 15. Те, кто не прошел, получили бесценный опыт, который пригодится в повседневной службе. Тех, кому повезло больше, поздравил руководитель управления.