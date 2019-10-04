В Пензе росгвардейцы сдавали экзамен на право ношения черного берета

Рейтинг:
(Голосов: 0)
Оценка: 0
04 октября 2019, 19:33Общество
Пензенские росгвардейцы поучаствовали в экзамене на право ношения черного берета. Эти испытания проводятся регулярно еще со времен первого командира ОМОНа Пензенской области Анатолия Левченко.
Боец по имени Павел бежал по полосе с препятствиями с удвоенным желанием выполнить все нормативы. В 2018 году он уже пытался завоевать право носить черный берет, но потерпел неудачу.
«В прошлый раз не получилось, не уложился в 30 секунд, выполняя марш-бросок. Сейчас подготовился, скинул пару килограммов, стало немного легче. Здесь, наверное, большую роль играют морально-волевые качества и настрой, главное - знать, за что борешься», - рассказал он.
Важен не сам головной убор, а стоящие за ним статус и уважение старших товарищей. Поэтому новобранцы стараются заполучить его как можно быстрее.
«Инструктора, командиры, которые уже сдали экзамен, делились опытом, подсказывали. Спасибо им большое», - сказал боец управления Росгвардии по Пензенской области Евгений.
После выполнения изматывающего комплекса упражнений бойцы в полной экипировке совершили пятикилометровый забег. Потом без всяких перерывов преодолели полосу с препятствиями. Испытание не обязательное, но желающих его преодолеть всегда хватает.
«Допускаются сотрудники, служившие более года, некоторые даже уже побывали на Северном Кавказе», - рассказал командир ОМОН управления Росгвардии по Пензенской области по Пензенской области Алексей Шумилов.
С испытанием из 30 участников успешно справились 15. Те, кто не прошел, получили бесценный опыт, который пригодится в повседневной службе. Тех, кому повезло больше, поздравил руководитель управления.
04 октября 2019, 19:44В Сурске благоустроили парк
04 октября 2019, 19:33В Пензе росгвардейцы сдавали экзамен на право ношения черного берета
04 октября 2019, 19:29На пензенском «Экспрессе» планируют показывать японские фильмы и передачи
04 октября 2019, 19:26Учитель математики из пензенской гимназии получила президентский грант
04 октября 2019, 19:21В Пензе на благоустройство городских парков и скверов выделят 20 млн руб
04 октября 2019, 19:18Для общегородского субботника в Пензе заготовили саженцы
04 октября 2019, 19:03В пензенском артинституте провели экскурсию для потенциальных курсантов
04 октября 2019, 17:59В Пензе ищут подрядчика для реконструкции Фонтанной площади