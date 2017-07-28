В Пензе родственникам погибшего слесаря заплатят по 350 тыс. руб

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28 июля 2017, 14:11Общество
Пензенский областной суд оставил без изменения решение Октябрьского районного суда города, по которому родственники погибшего слесаря потребовали компенсации морального вреда от ОАО «Метан».
33-летний слесарь ОАО «Метан» в результате несчастного случая погиб на рабочем месте. Инцидент произошел около дома №40 на улице Московской.
Мужчина в составе бригады производил работы в газовом колодце. Слесарь спустился в него, чтобы помочь сослуживцу, но потерял сознание. Как удалось установить, рабочий отравился природным газом.
«Как следует из акта о несчастном случае, его причиной стала неудовлетворительная организация производства газоопасных работ: не всем членам бригады были выданы средства индивидуальной защиты. Кроме того, один из мужчин в составе бригады был допущен к выполнению работ в состоянии алкогольного опьянения», - сообщает пресс-служба Пензенского областного суда.
У погибшего остались жена и сын, а также родители. Родственники мужчины просили суд взыскать с ответчика 5 000 000 рублей в пользу каждого из них. Но суд посчитал, что компенсация в размере по 350 000 рублей в пользу каждого истца будет наиболее полно соответствовать принципу разумности и справедливости.
Решение суда вступило в законную силу, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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