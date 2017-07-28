28 июля 2017, 14:11Общество В Пензе родственникам погибшего слесаря заплатят по 350 тыс. руб Пензенский областной суд оставил без изменения решение Октябрьского районного суда города, по которому родственники погибшего слесаря потребовали компенсации морального вреда от ОАО «Метан».

33-летний слесарь ОАО «Метан» в результате несчастного случая погиб на рабочем месте. Инцидент произошел около дома №40 на улице Московской.

Мужчина в составе бригады производил работы в газовом колодце. Слесарь спустился в него, чтобы помочь сослуживцу, но потерял сознание. Как удалось установить, рабочий отравился природным газом.

«Как следует из акта о несчастном случае, его причиной стала неудовлетворительная организация производства газоопасных работ: не всем членам бригады были выданы средства индивидуальной защиты. Кроме того, один из мужчин в составе бригады был допущен к выполнению работ в состоянии алкогольного опьянения», - сообщает пресс-служба Пензенского областного суда.

У погибшего остались жена и сын, а также родители. Родственники мужчины просили суд взыскать с ответчика 5 000 000 рублей в пользу каждого из них. Но суд посчитал, что компенсация в размере по 350 000 рублей в пользу каждого истца будет наиболее полно соответствовать принципу разумности и справедливости.

Решение суда вступило в законную силу, пишет ИА «Пенза-Пресс».

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