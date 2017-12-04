04 декабря 2017, 19:22Общество В Пензе родителям разнополой тройни предоставят земельный участок Четвертая тройня за год. Из пензенской областной детской больницы имени Филатова выписали еще одну счастливую семью. Многодетным родителям уже предложили улучшить жилищные условия и выбрать участок для строительства дома. Но сейчас первоочередные заботы - о новорожденных, двух мальчиках и девочке.

Ольга и Андрей Фейгины рассчитывали завести второго ребенка, у них уже есть 13-летняя дочь, но судьба оказалась щедрее - из больницы имени Филатова они выписывались с тройней.

«Я так смотрю, у них уши разные, каждый проявляет свой характер, кто-то спокойный, кто-то более требовательный. Ощущения сначала были смешанные, может, паника. Через некоторое время – счастье», - рассказала многодетная мама Ольга Фейгина.

«Это четвертая тройня в 2017 году, примечательно, что это первая разнополая тройня», - отметила заведующая отделением патологии новорожденных и недоношенных детей №1 областной детской клинической больницы им. Н.Ф. Филатова Мария Зайцева.

Разнополые тройни в Пензенской области не появлялись несколько лет. Они родились с разницей в минуту и каждый с весом не превышающим 2 килограммов 300 граммов, медики отмечают, что сейчас состояние детей более чем удовлетворительное.

«Это большое счастье! Не каждый отец может похвастаться тем, что супруга родила сразу двоих наследников и лапочку-дочку», - поделился многодетный отец Андрей Фейгин.

Сейчас перед семьей остро стоит жилищный вопрос. Фейгины ютятся в однокомнатной квартире в селе Засечное. Представители власти, также приехавшие на выписку сообщили, что многодетной семье бесплатно выделят земельный участок.

«Мы подготовили документы на предоставление бесплатного земельного участка для строительства дома, многодетные родители сами выберут место на территории Пензенского района», - сказал глава администрации Пензенского района Сергей Козин.

Кроме этого, семье Фейгиных сейчас положен материнский капитал и пособия для многодетных.

Врачи же пока не берутся прогнозировать, станет ли эта тройня последней в 2017 году. Благодаря своим умениям, имеющимся технологиям и оборудованию медики готовы сопровождать роды любой сложности.

Общество

просмотров 92

Рейтинг: (Голосов: 0 ) Оценка: 0

Новости по теме: