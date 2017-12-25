25 декабря 2017, 19:04Общество В Пензе родители попробовали, что едят их дети в детском саду По системе аутсорсинга в Пензе организуют питание в двух дошкольных учреждениях. К реализации пилотного проекта приступили в октябре этого года. К примеру, детский сад №150 сотрудничает с пензенским комбинатом питания. Родители смогли попробовать блюда, которые предлагают их детям на завтрак, второй завтрак, обед и полдник.

Взрослых от детсадовских блюд не оторвать. Родители пробуют ароматные щи, рассыпчатую гречневую кашу и тефтели. В детском саду №150 Пензы провели день открытых дверей.

«Я не знаю, какая тут кухня, какой секрет скрывают повара в детском саде. К сожалению, мамочки его не знают», - сказала жительница Пензы Елена Арямова.

«Меню разнообразное и полноценное. Ребенок получает все самое натуральное и вкусное. Очень часто говорит, что борщ такой же вкусный, как и у меня, но дома не такое разнообразное питание, поэтому жирный плюс в пользу садика», - прокомментировала жительница Пензы Екатерина Лобачева.



Миссию доесть первое и второе до конца ребятишки выполняют без труда. Завтракают малыши молочными кашами, два дня в неделю по расписанию едят рыбу и творог, ежедневно - мясо.



«Детям нравятся макароны, котлеты и борщ», - рассказала шеф-повар детского сада №150 Светлана Савинкова.

В детском саду «Алый парус» разработано десятидневное сбалансированное меню. С октября этого года в учреждении реализуют пилотный проект по организации питания по системе аутсорсинга. Сотрудничают с пензенским комбинатом питания, который получает продукты у проверенных поставщиков.

«Питание четырехразовое: завтрак, второй завтрак, обед и полдник. Хочется отметить, что второй завтрак стал разнообразнее, так как стало больше фруктов и соков. Любой продукт можно отследить по дате изготовления и приготовления», - сказала заведующая детским садом №150 Надежда Измайлова.

«На кошелек родителей это никак не повлияло, как платили например ясли в день 70 рублей, так они и платят», - прокомментировала генеральный директор пензенского комбината питания Елена Вергий.

За поставку продуктов, соблюдение технологий приготовления блюд и проверку качества уже готовой пищи отвечают как специалисты комбината, так и детского сада. Повышение качества питания детей - это основная цель пилотного проекта. Кроме того, аутсорсинг позволит совершенствовать технологический процесс приготовления пищи.

Общество

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