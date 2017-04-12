12 апреля 2017, 14:01Общество В Пензе родители начали оформлять детей в летние лагеря В Пензе приступили к выдаче путевок в детские лагеря.

12 апреля сотрудники администрации Железнодорожного района начали принимать заявления, сообщает ИА «Пенза-Пресс».

«Работа ведется по списку согласно регистрации родителей и законных представителей в электронной очереди на сайте leto58.ru в Сети для получения путевок в загородные детские оздоровительные лагеря в летнее каникулярное время», - пояснили в пресс-службе мэрии.

Сейчас организовано два рабочих места по приему заявлений и выдаче путевок и одно резервное. Родителей принимают в плановом режиме.

Общество

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Источник фотографии: http://www.penza-gorod.ru/upload/resize_cache/iblock/304/800_600_170ccc503a3e7d944d706557c7933a388/304f772e41536625cf3ad318e88ab486.JPG