В Пензе родители начали оформлять детей в летние лагеря

Рейтинг:
(Голосов: 0)
Оценка: 0
12 апреля 2017, 14:01Общество
В Пензе приступили к выдаче путевок в детские лагеря.
12 апреля сотрудники администрации Железнодорожного района начали принимать заявления, сообщает ИА «Пенза-Пресс».
«Работа ведется по списку согласно регистрации родителей и законных представителей в электронной очереди на сайте leto58.ru в Сети для получения путевок в загородные детские оздоровительные лагеря в летнее каникулярное время», - пояснили в пресс-службе мэрии.
Сейчас организовано два рабочих места по приему заявлений и выдаче путевок и одно резервное. Родителей принимают в плановом режиме.
12 апреля 2017, 17:04В Пензе 12 апреля вспоминают покоривших космос земляков
12 апреля 2017, 16:34В Никольске из-за прорыва плотины затопило дворы
12 апреля 2017, 16:01В Сосноборском районе мужчина убил брата за отказ выпить странный алкоголь
12 апреля 2017, 15:29Спикеры АвтоПро обсудят новые тенденции продаж автозапчастей на экспозиции SIA’2017...
12 апреля 2017, 15:03В Пензе автобусы пройдут тотальные проверки
12 апреля 2017, 14:29В Пензе изменится маршрут автобуса №44
12 апреля 2017, 14:01В Пензе родители начали оформлять детей в летние лагеря
12 апреля 2017, 13:36В Пензе продлили принудительное лечение лидеру «бековских затворников»