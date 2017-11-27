27 ноября 2017, 15:07Общество В Пензе роддом обязали ежемесячно платить детям погибшей пациентки В Пензе суд взыскал деньги с родильного дома за смерть женщины.

Согласно материалам дела, 10 марта 2014 года женщина родила в медучреждении ребенка, через четыре дня их выписали домой. С 18 марта у нее стала подниматься высокая температура, в итоге в роддоме ей сделали операцию, в ходе которой женщина скончалась. В семье без матери остались двое несовершеннолетних детей.

«Муж погибшей обвинил в произошедшем врачей и потребовал денежную компенсацию за потерю. Однако в Октябрьском районном суде города ему было отказано. Тогда мужчина подал апелляционную жалобу», - сообщает пресс-служба Пензенского областного суда.

В повторном разбирательстве было доказано, что пациентке родильного дома провели операцию с использованием не предназначенного для данного вида вмешательства аппарата. По заключению экспертов, это могло быть связано с причиной смерти женщины.

«Судебная коллегия вынесла решение взыскать с ответчика в пользу каждого из двух детей истца ежемесячные платежи до достижения ими 18-летнего возраста, а в случае обучения по очной форме – не более чем до 23 лет, с последующей индексацией. Также ответчик обязан выплатить детям единовременный платеж по случаю потери кормильца, возместить мужу погибшей понесенные им расходы на погребение и компенсацию морального вреда», - добавили в пресс-службе.

Решение вступило в законную силу, пишет ИА «Пенза-Пресс».

Общество

просмотров 79

Рейтинг: (Голосов: 0 ) Оценка: 0

Новости по теме: