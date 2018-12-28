В Пензе ресурсники прокомментировали ситуацию с домом на ул. 8 Марта

В ресурсоснабжающей организации прокомментировали ситуацию с домом номер 7 по улице 8 Марта. Напомним, в двух подъездах этого дома практически с начала отопительного сезона нет тепла. В управляющей компании утверждают, что батареи остаются холодными по вине ресурсников, которые обеспечивают недостаточное давление и температурные показатели в теплосетях. И вот как на это отреагировали представители ресурсоснабжающей организации.

«Считаю, что все-таки недорабатывает управляющая компания, значит, сети от центральной тепловой подстанции (ЦТП) до дома - это сети муниципального казенного предприятия. Если в семи подъездах есть тепло, а в двух нет, это говорит о техническом завоздушивании по параметрам, которые поступают на ЦТП, значит, они превышают установленные по подаче, и на обработке. Мы, с свою очередь, выдерживаем все обязательства и по температурному графику, и по давлению», - прокомментировал технический директор ПАО «Т Плюс Теплосеть Пенза» Василий Журавлев.

По имеющейся информации, жалобы на проблемы с отоплением также поступали от жителей с улиц Вяземского, Фурманова и Карпинского. Ресурсники заявляют, что ни на одном из источников их тепла, ни на ТЭЦ-1, ни на ТЭЦ-2, ни на котельной в микрорайоне Арбеково, у них перебоев с системой подачи тепла нет.