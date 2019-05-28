В Пензе решили вопрос с зарплатой работников «скорой»

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28 мая 2019, 09:32Общество
В ГБУЗ «Пензенская областная станция скорой медицинской помощи» прошло заседание профсоюзного комитета, в ходе которого сообщили о важном решении по заработной плате сотрудников.
В частности на заседании стало известно, что достигнута договоренность с руководством учреждения здравоохранения по решению ряда вопросов, связанных с оплатой труда сотрудников. Об этом сообщает Пензенская областная организация Профсоюза работников здравоохранения РФ.
«Эту работу мы ведем не первый день. Мы еще в феврале обсуждали проблематику «скорой помощи» вместе с нашими социальными партнерами на пленуме. Минздрав и правительство нас услышало», - сказала председатель областной организации профсоюза Галина Попадюк.
Ранее была информация об «итальянской забастовке» сотрудников «скорой помощи». СМИ сообщали о том, что ряд сотрудников недоволен заработной платой.
Почему эксперты назвали забастовку фейковой, можно прочитать здесь, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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