В Пензе решили вопрос с зарплатой работников «скорой»

В ГБУЗ «Пензенская областная станция скорой медицинской помощи» прошло заседание профсоюзного комитета, в ходе которого сообщили о важном решении по заработной плате сотрудников.

В частности на заседании стало известно, что достигнута договоренность с руководством учреждения здравоохранения по решению ряда вопросов, связанных с оплатой труда сотрудников. Об этом сообщает Пензенская областная организация Профсоюза работников здравоохранения РФ.

«Эту работу мы ведем не первый день. Мы еще в феврале обсуждали проблематику «скорой помощи» вместе с нашими социальными партнерами на пленуме. Минздрав и правительство нас услышало», - сказала председатель областной организации профсоюза Галина Попадюк.

Ранее была информация об «итальянской забастовке» сотрудников «скорой помощи». СМИ сообщали о том, что ряд сотрудников недоволен заработной платой.

Почему эксперты назвали забастовку фейковой, можно прочитать здесь, пишет ИА «Пенза-Пресс».