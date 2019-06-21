В Пензе решено реконструировать парк Победы

В 2020 году начнется реконструкция парка 40-летия Победы в Пензе. Об этом сообщил губернатор Иван Белозерцев.

«Ко мне недавно обратилась одна из моих подписчиц с просьбой поставить в парке лавочки и выполнить благоустройство. Я заехал сам, посмотрел. В этом году будет разработана проектно-сметная документация на реконструкцию, в следующем проведем работы», - написал он в соцсети Instagram.

Парк 40-летия Победы находится на ул. Рахманинова. Был основан к 9 мая 1985 года, пишет ИА «Пенза-Пресс».