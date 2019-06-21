В Пензе решено реконструировать парк Победы

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21 июня 2019, 17:08Общество
В 2020 году начнется реконструкция парка 40-летия Победы в Пензе. Об этом сообщил губернатор Иван Белозерцев.
«Ко мне недавно обратилась одна из моих подписчиц с просьбой поставить в парке лавочки и выполнить благоустройство. Я заехал сам, посмотрел. В этом году будет разработана проектно-сметная документация на реконструкцию, в следующем проведем работы», - написал он в соцсети Instagram.
Парк 40-летия Победы находится на ул. Рахманинова. Был основан к 9 мая 1985 года, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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