В Пензе решается вопрос об экстрадиции жителя Узбекистана

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11 апреля 2019, 19:19Криминал
В Бессоновском районе Пензенской области задержали мужчину, который находился в розыске за преступление, совершенное в Узбекистане. На Родине его обвинили в мошенничестве.
Желание заработать оказалось сильнее страха наказания. Житель Узбекистана взял в аренду строительные леса. Их владельцу он сказал, что собирается сдавать инструмент в субаренду. Однако, на самом деле подозреваемый вместе со своими подельниками рассчитывал продать оборудование, а вырученные деньги потратить на погашение долгов.
«Два друга пришли и предложили так сделать, чтобы погасить долги, я согласился. Получил за них 400-500 долларов», - рассказал подозреваемый.
В 2019 году мужчина переехал в Россию и поселился в Бессоновском районе. О том, что находится в розыске, мужчина узнал от своих родственников из Узбекистана.
«При проведении проверки было установлено, что данный гражданин действительно ранее находился на территории Узбекистана. Сейчас он задержан и помещен в изолятор временного содержания», - сказал начальник ОМВД России по Бессоновскому району Сергей Кожаев.
Сейчас Бессоновский отдел МВД России совместно с прокуратурой решает вопрос об экстрадиции подозреваемого в Республику Узбекистан. До тех пор задержанный будет находиться под стражей.
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