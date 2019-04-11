В Пензе решается вопрос об экстрадиции жителя Узбекистана

В Бессоновском районе Пензенской области задержали мужчину, который находился в розыске за преступление, совершенное в Узбекистане. На Родине его обвинили в мошенничестве.

Желание заработать оказалось сильнее страха наказания. Житель Узбекистана взял в аренду строительные леса. Их владельцу он сказал, что собирается сдавать инструмент в субаренду. Однако, на самом деле подозреваемый вместе со своими подельниками рассчитывал продать оборудование, а вырученные деньги потратить на погашение долгов.

«Два друга пришли и предложили так сделать, чтобы погасить долги, я согласился. Получил за них 400-500 долларов», - рассказал подозреваемый.

В 2019 году мужчина переехал в Россию и поселился в Бессоновском районе. О том, что находится в розыске, мужчина узнал от своих родственников из Узбекистана.

«При проведении проверки было установлено, что данный гражданин действительно ранее находился на территории Узбекистана. Сейчас он задержан и помещен в изолятор временного содержания», - сказал начальник ОМВД России по Бессоновскому району Сергей Кожаев.

Сейчас Бессоновский отдел МВД России совместно с прокуратурой решает вопрос об экстрадиции подозреваемого в Республику Узбекистан. До тех пор задержанный будет находиться под стражей.