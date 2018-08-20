В Пензе ремонтируют пострадавший от взрыва газа дом на ул. Крупской

20 августа мэр Виктор Кувайцев и его заместитель Магомед Агамагомедов проверили, как ведутся строительные работы в доме №27 на ул. Крупской.

Глава администрации города осмотрел часть здания, которой необходим ремонт, и прилегающую к ней территорию, а также проинспектировал ход работ в квартирах, пострадавших от взрыва.

«Нужно вести работы в соответствии с утвержденным графиком. Завершить их необходимо до начала отопительного сезона», - призвал Виктор Кувайцев.

По словам представителя ООО «Фундамент», большую сложность вызвали работы по установке балок в квартире на втором этаже: они должны держать перекрытия здания, когда поврежденные стены будут разобраны, а после завершения восстановительных работ их демонтируют.

«Также пришлось провести дополнительные работы по укреплению фундамента под квартирой на первом этаже, чтобы исключить возможность обрушения», - добавили в пресс-службе мэрии.

Виктор Кувайцев дал поручение начальнику управления капитального строительства г. Пензы Игорю Умнову постоянно контролировать работы по восстановлению здания, следить за тем, чтобы они велись согласно графику.

Напомним, 10 июня в 20.05 жители крайнего подъезда четырехэтажного кирпичного жилого дома № 27 на улице Крупской вызвали работника АО «Метан». Они почувствовали сильный запах газа на лестничной площадке.

Когда специалист прибыл и открыл дверь в квартиру, случился взрыв. Разрушился балкон, выбило стекла двух квартир. Никто из жителей не пострадал. Сотрудника АО «Метан» с травмами доставили в больницу.

На место аварии прибыли мэр Виктор Кувайцев, начальник городского управления по делам ГОЧС Алексей Михайлов и службы.

Утром 11 июня сотрудники администрации Октябрьского района, УЖКХ Пензы и социального управления встретились с жильцами пострадавших квартир и предложили переселиться в маневренный фонд на время капитального ремонта. Несмотря на то, что желающих переехать в тот момент не оказалось, некоторые семьи перевезли туда вещи и мебель.

19 июня в мэрию поступили письменные заявления на предоставление жилого помещения маневренного фонда от жительниц двух квартир. 20 июня специалисты ООО «Фундамент»провели осмотр жилых помещений после взрыва, сообщалось о том, что ведется разработка проектной документации на выполнение строительно-монтажных работ по капитальному ремонту дома.

Пишет ИА «Пенза-Пресс».