В Пензе ремонт по программе БКД завершат к 1 октября

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09 сентября 2018, 12:20Общество
В Пензе завершается реализация приоритетного проекта "Безопасные и качественные дороги". По программе отремонтировали 87 объектов, при этом их протяженность, по сравнению с прошлым годом, выросла на треть и составила около ста километров.
По словам вице-мэра Юрия Ильина, работы по контракту будут считаться выполненными только при полном благоустройстве отремонтированных участков. Об этом шла речь в эфире программы "События и мнения" ()12+ на радио "Эхо Пензы".
«Из 87 улиц у нас практически все завершено. Где-то надо вывести бордюр, где-то надо прибраться, где-то – восстановить газон. В общем и целом мы закончили программу, у нас осталась часть объектов, отторгованных на экономию», - рассказал Юрий Ильин.
На сэкономленные средства отремонтируют улицы Аустрина, Чкалова, Средняя и Бакунина. Кроме того, в порядок приведут тротуары, в том числе - прилегающие к автомагистралям, которые отремонтировали по федеральной программе.
Завершить все работы должны до 1 октября.
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