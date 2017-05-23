23 мая 2017, 14:34Общество В Пензе ремонт дорог производят только местные подрядчики В Пензе начали полномасштабный ремонт дорог. На основных городских магистралях снимают старый асфальт, меняют бордюрный камень и укладывают новое покрытие. Темпы и качество работ оценили заместитель главы городской администрации Юрий Ильин и председатель постоянной комиссии по общественной безопасности, защите прав граждан, гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям, пожарной безопасности Юрий Зиновьев.

На улице Пушкина в Пензе срезают старый асфальт. Полномасштабный ремонт на одной из основных городских магистралей начали несколько дней назад. Дорожники практикуют комплексный подход. Предполагается замена покрытия и бордюров, установка дорожных знаков и нанесение разметки.

Темпы и качество работ оценили заместитель главы городской администрации Юрий Ильин и депутат Пензенской городской Думы Юрий Зиновьев. Все работы на этом участке подрядчик должен завершить до 30 июня. Неподалеку, на улице Бекешкой, дорожники уже укладывают новое покрытие - щебеночно-мастичный асфальтобетон.



«Применяется более усовершенствованный тип покрытия, он обладает повышенной пластичностью, большой стойкостью к перепадам температур, а также он лучше выдерживает транспортные нагрузки», - рассказал директор департамента ЖКХ г. Пензы Андрей Скрипкин.

В 2016 году такое же покрытие уложили на улице Кирова. Специалисты говорят, что проезжая часть там нареканий не вызывает. На всех этапах ремонта проводится соответствующий контроль качества. Это делается для того, чтобы в случае необходимости оперативно устранить недостатки.



В лаборатории исследуют состав асфальта, толщину слоя, его прочность и другие параметры. По словам Юрия Ильина, подрядчики заинтересованы в том, чтобы проводить работы в срок и с должным качеством, так как исправлять недостатки после сдачи объекта в эксплуатацию выйдет дороже.



«Организация, которая выполняла эти работы, в течение четырех лет обязана делать все гарантийные ремонты на этой улице, исправлять все выявленные нарушения. Если этого не будет, то наложат денежный штраф», - сообщил заместитель главы администрации г. Пензы Юрий Ильин.

Кроме основных магистралей, активно ремонтируют и второстепенные дороги. Проезжая часть, соединяющая проспект Победы и Строителей, еще совсем недавно находилась в удручающем состоянии. Проезд пользуется большой популярностью у автомобилистов, однако формально никому не принадлежит. Тем не менее, в мэрии нашли способ привести ее в порядок.

Всего в 2017 году в Пензе планируют отремонтировать 64 улицы. Объемы работ колоссальны. Проводить ремонт будут исключительно пензенские подрядчики.



«Грамотно подошли, что большие предприятия, с большим объемом, с техникой выиграли конкурсы. В данный момент надо добиться качества асфальта», - сказал депутат Пензенской городской Думы Юрий Зиновьев.



На проведение ремонта пензенских дорог в 2017 году выделено более миллиарда рублей. В администрации Пензы планируют завершить укладку асфальта на основных городских магистралях до 1 июля. Полностью ремонт дорог в городе должен быть завершен до 1 сентября.

Общество

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