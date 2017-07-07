07 июля 2017, 11:38Общество В Пензе ремонт дорог идет на 16 объектах На пензенские улицы вышли 37 ремонтных бригад.

По информации пресс-службы горадминистрации, устройство технической полосы проводится на улицах Краснова, Терешковой, Пушанина, Ударной, Кирпичной, Германа Титова и проспекте Победы.

Дороги асфальтируют на улицах Рахманинова и Пушкина.

На улицах Красной, Карла Маркса и Калинина монтируют бордюрный камень. На улице Мира обустраивают заездной карман, подготовка к работам проводится на улице Лозицкой, на улице Свердлова – поднимают колодцы, фрезерование ведется на улице Коммунистической, сообщает ИА «Пенза-Пресс».

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