В Пензе ремонт дорог идет на 16 объектах

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07 июля 2017, 11:38Общество
На пензенские улицы вышли 37 ремонтных бригад.
По информации пресс-службы горадминистрации, устройство технической полосы проводится на улицах Краснова, Терешковой, Пушанина, Ударной, Кирпичной, Германа Титова и проспекте Победы.
Дороги асфальтируют на улицах Рахманинова и Пушкина.
На улицах Красной, Карла Маркса и Калинина монтируют бордюрный камень. На улице Мира обустраивают заездной карман, подготовка к работам проводится на улице Лозицкой, на улице Свердлова – поднимают колодцы, фрезерование ведется на улице Коммунистической, сообщает ИА «Пенза-Пресс».
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