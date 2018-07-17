В Пензе ремонт автомагистралей планируют завершить к концу лета

В Пензе продолжается ремонт автодорог в рамках федеральной программы «Безопасные и качественные дороги». На ремонтируемых участках побывали депутаты Гордумы. Народные избранники обратили внимание на качество нового дорожного полотна и на соблюдение технологий укладки асфальта.

Подрядчик не нарушает сроки и, как уверяют чиновники, дорогу делает относительно быстро. Правда, вот уже два месяца на улице Аустрина автомобилисты вынуждены довольствоваться лишь фрезеровкой. Слой асфальта только начал появляться. Как поясняют в управлении ЖКХ, все два месяца там ждали каток. У подрядных организаций, которые распределены по районам города, их мало. В результате, между фрезеровкой дороги и укладкой асфальта получается огромный и мучительный для пензенцев интервал.

А на улице Тернопольского вызвал сомнения температурный режим укладки асфальта. Позднее специалисты департамента ЖКХ выехали на место и выяснили, что температура, при которой укладывают асфальт - 140 градусов. По нормам она должна быть не ниже 120.

В 2018 году по федеральной программе «Безопасные и качественные дороги» в Пензе отремонтируют 940 тысяч квадратных метров асфальта.

«В программе БКД заложены 87 дорог, на 33 работы завершены, 21 - приняты, но ремонт не начался, на оставшихся - идет», - прокомментировал директор департамента ЖКХ Пензы Максим Иванкин.

Среди замечаний народных избранников - также сам принцип работ. Так, возле Арбековского рынка газон оказался выше тротуара, бордюров также не будет. В результате все стоки окажутся на асфальте, подобные претензии к технической полосе на улице Минской. Там основные работы по ремонту дорог также уже завершены.

«В 2018-м пять подрядчиков, четыре - пензенские, которых мы знаем, они качественно выполнили ремонт дорог в 2017 году, и один - из Москвы, там есть определенные проблемы, с ним сейчас представители администрации занимаются», - рассказал глава Пензы Валерий Савельев.

Пока, замечают чиновники, подрядчики укладываются в отведенные сроки. Отремонтированные автомагистрали по федеральной программе «Безопасные и качественные дороги» должны сдать до 1 сентября.