В Пензе ректор МГМУ оценил проект «Бережливая поликлиника»

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13 марта 2018, 19:09Здоровье
Пензу посетил ректор Первого Московского государственного медицинского университета имени Сеченова Петр Глыбочко.
В рамках визита ректор оценил, насколько прогрессивны пензенские поликлиники и как в Пензе с помощью электронных технологии медицинскую помощь делают доступнее. На базе городской поликлиники №14 удалось создать полный электронный цикл помощи пациентам, который охватывает амбулаторное и стационарное лечение.
Проект «Бережливая поликлиника» сохраняет и экономит в, первую очередь, время пациентов и медиков. На примере городской поликлиники №14 все аспекты этой программы в Пензенской области оценил ректор медицинского университета имени Сеченова Петр Глыбочко. Отдельно обсудили работу с пациентами в стационаре и кадровый вопрос.
Петр Глыбочко, в частности, отметил полный электронный цикл, который охватывает и амбулаторию, и стационарное лечение. Пациент точно знает, где и во сколько сдать кровь без очереди и во сколько приходить за результатом. Свою роль играет и правильная организация пространства. Поликлиника №14 обслуживает около 80 тысяч человек, по результатам опроса среди пациентов качество медицинской помощи в ней выросло на 10%.
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