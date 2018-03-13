В Пензе ректор МГМУ оценил проект «Бережливая поликлиника»

В рамках визита ректор оценил, насколько прогрессивны пензенские поликлиники и как в Пензе с помощью электронных технологии медицинскую помощь делают доступнее. На базе городской поликлиники №14 удалось создать полный электронный цикл помощи пациентам, который охватывает амбулаторное и стационарное лечение.

Проект «Бережливая поликлиника» сохраняет и экономит в, первую очередь, время пациентов и медиков. На примере городской поликлиники №14 все аспекты этой программы в Пензенской области оценил ректор медицинского университета имени Сеченова Петр Глыбочко. Отдельно обсудили работу с пациентами в стационаре и кадровый вопрос.

Петр Глыбочко, в частности, отметил полный электронный цикл, который охватывает и амбулаторию, и стационарное лечение. Пациент точно знает, где и во сколько сдать кровь без очереди и во сколько приходить за результатом. Свою роль играет и правильная организация пространства. Поликлиника №14 обслуживает около 80 тысяч человек, по результатам опроса среди пациентов качество медицинской помощи в ней выросло на 10%.