В Пензе реконструкцию площади Ленина ведут под авторским надзором

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30 августа 2018, 16:07Общество
В Пензе преображение площади им. В.И. Ленина ведется под авторским надзором. Его проводит «Архитектурная мастерская Александра Бреусова».
Для этого с мастерской заключен муниципальный контракт на 155 620 рублей. Исполнитель должен следить за качеством проводимых работ, их соответствием проекту и сметам. Также предполагается ведение журнала авторского надзора, где фиксируются все отступления от проектно-сметной документации и строительных правил, установление сроков по устранению нарушений.
Представители мастерской вместе с муниципальным заказчиком будут участвовать в приемке промежуточных работ.
То, что авторским надзором занимается именно «Архитектурная мастерская Александра Бреусова», - вполне логично, так как ее специалисты участвовали в разработке проекта реконструкции площади.
Напомним, строительные работы проводит московская компания «Техстрой», цена контракта - 78 580 090 рублей.
Пишет ИА «Пенза-Пресс».
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