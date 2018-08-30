В Пензе реконструкцию площади Ленина ведут под авторским надзором

В Пензе преображение площади им. В.И. Ленина ведется под авторским надзором. Его проводит «Архитектурная мастерская Александра Бреусова».

Для этого с мастерской заключен муниципальный контракт на 155 620 рублей. Исполнитель должен следить за качеством проводимых работ, их соответствием проекту и сметам. Также предполагается ведение журнала авторского надзора, где фиксируются все отступления от проектно-сметной документации и строительных правил, установление сроков по устранению нарушений.

Представители мастерской вместе с муниципальным заказчиком будут участвовать в приемке промежуточных работ.

То, что авторским надзором занимается именно «Архитектурная мастерская Александра Бреусова», - вполне логично, так как ее специалисты участвовали в разработке проекта реконструкции площади.

Напомним, строительные работы проводит московская компания «Техстрой», цена контракта - 78 580 090 рублей.

Пишет ИА «Пенза-Пресс».