В Пензе реконструкцию «Дома офицеров» планируют закончить в 2020 году

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15 марта 2018, 13:36Общество
По поручению губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева подготовлена проектно-сметная документация по реконструкции «Дома офицеров» с заключением экспертизы.
В 2018 году из регионального бюджета намечено выделить 100 миллионов рублей. Общая стоимость работ и оборудования на сооружение, которое получит новую жизнь в качестве Центра культурного развития «На Ленинградской» превысит 600 миллионов рублей. Реконструкция будет идти поэтапно, в течение трех лет, сообщает пресс-центр регионального правительства.
Ввод объекта в эксплуатацию запланирован на 2020 год.
«Мы провели очень большую работу по зданию бывшего «Дома офицеров», в том числе - связанную с передачей объекта из Министерства обороны в собственность Пензенской области. Одновременно прорабатывались варианты и нового облика учреждения культуры, и его внутреннего содержания. Культурный центр, который бы могли посещать и дети, и взрослые, на Западной поляне очень нужен, и он там будет», - сказал Иван Белозерцев, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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