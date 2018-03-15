В Пензе реконструкцию «Дома офицеров» планируют закончить в 2020 году

В 2018 году из регионального бюджета намечено выделить 100 миллионов рублей. Общая стоимость работ и оборудования на сооружение, которое получит новую жизнь в качестве Центра культурного развития «На Ленинградской» превысит 600 миллионов рублей. Реконструкция будет идти поэтапно, в течение трех лет, сообщает пресс-центр регионального правительства.

Ввод объекта в эксплуатацию запланирован на 2020 год.

«Мы провели очень большую работу по зданию бывшего «Дома офицеров», в том числе - связанную с передачей объекта из Министерства обороны в собственность Пензенской области. Одновременно прорабатывались варианты и нового облика учреждения культуры, и его внутреннего содержания. Культурный центр, который бы могли посещать и дети, и взрослые, на Западной поляне очень нужен, и он там будет», - сказал Иван Белозерцев, пишет ИА «Пенза-Пресс».