В Пензе регоператор нарушает график вывоза мусора - управление ЖКХ

В администрации Пензы обсудили самые злободневные вопросы, которые необходимо решить в ближайшее время. Среди них - работы по восстановлению моста в микрорайоне Междуречье, уборка мусора, а также подготовка ко Дню Победы, который отпразднуют через месяц.

Мост в Междуречье планируют отремонтировать на следующей неделе. Напомним, 5 апреля у пешеходной части сооружения обвалилось несколько бетонных плит. Сейчас мост обследуют эксперты.

«На следующей неделе будет заключение по состоянию пешеходной части моста, после этого мы заключим решение по восстановлению конструкции. В принципе, можем восстановить текущим ремонтом четыре консоли, четыре тротуарных плиты - это не проблема, но единственное, что нам хотелось бы сделать, опираясь на мнение экспертной организации», - сказал заместитель главы администрации Пензы Юрий Ильин.

Мэр Виктор Кувайцев отметил, что восстановить тротуар необходимо как можно быстрее и поручил проводить ремонт в режиме ЧС.

Ускорить работы должны и по уборке мусора. Так, к 9 апреля необходимо было привести в порядок все контейнерные площадки, расположенные на муниципальных участках города. Всего их - 722. Однако убрались только на 370.

Территорию вокруг контейнеров обязаны убирать дворники. За нарушения будет отвечать руководство управляющих компаний и районных администраций Пензы. Однако, по словам начальника городского управления ЖКХ Александра Утина, нарушения допускает и региональный оператор по уборке мусора.

«Региональный оператор постоянно не соблюдает график вывоза ТКО, а также крупногабаритного мусора, что приводит к переполнению контейнеров и захламлению территории площадок», - сказал начальник управления жилищно-коммунального хозяйства города Пензы Александр Утин.

Порядок наводят и в рамках месячника по благоустройству. С 20 марта в акции (0+) приняли участие более 17 тысяч жителей города. Было убрано свыше 200 тысяч квадратных метров. Ликвидировали более 100 свалок и вывезли около 800 кубометров бытового мусора. По словам мэра, ко Дню Победы необходимо привести в порядок и воинские захоронения.

«У нас есть списки, надо сейчас в каждом районе эту работу возобновить для того, чтобы определиться, какие нужны материалы, кого привлечь. В первую очередь, за это отвечает МУП «Спецбюро», - отметил Виктор Кувайцев.

В преддверии 9 Мая в Пензе традиционно навестят и поздравят всех ветеранов Великой Отечественной войны. Масштабной акцией (0+) в День Победы вновь станет шествие «Бессмертного полка». Ожидается, что в 2019 году в нем примут участие не менее 45 тысяч человек.