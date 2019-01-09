В Пензе регистратура больницы им. Филатова заработает в новом формате

В Пензе в детской больнице имени Филатова после ремонта появилась удобная зона ожидания, а также организована электронная очередь. Новшества позволят посетителям получать медпомощь с комфортом. В скором времени изменения ждут и родильный корпус больницы. Его отремонтируют и перепрофилируют.

«Есть акушерский корпус, он будет реконструирован под соматическое отделение, он будет соединен теплым проходом с основным зданием, это позволит больным более удобно перемещаться», - рассказал министр здравоохранения Пензенской области Владимир Стрючков.

Кроме того, ремонт проведут и в приемном отделении. В нем организуют койки реанимации и операционный блок. Работы будут вести за счет средств областного и федерального бюджетов.