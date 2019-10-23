В Пензе рецедивист-«гастролер» воспользовался ситуацией в баре

Установлено, что мужчина был в Пензе проездом летом 2019 года. Утром 4 июля он пьяный пришел в бар на ул. Урицкого и увидел, что за барной стойкой спит человек. Злоумышленник убедился, что за ним никто не наблюдает, и вытащил из кофты посетителя смартфон и деньги.

Тульчанин ушел из заведения, он попытался разблокировать телефон, но не смог, потому что там стоял пароль. Поэтому мужчина выкинул гаджет, а на чужие деньги купил продукты, сообщили в пресс-службе прокуратуры Пензенской области.

Негодяя удалось вычислить по камерам видеонаблюдения, которые установлены в баре. Оказалось, что мужчина имеет судимость за покушение на убийство, пишет ИА «Пенза-Пресс».

В Пензе жителя Тульской области приговорили к двум годам лишения свободы, которые он проведет в колонии строго режима.