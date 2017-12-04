04 декабря 2017, 15:35Происшествия

В Пензе ребенок упал в троллейбусе и получил травмы

В Октябрьском районе города Пензы несовершеннолетний пострадал при падении в общественном транспорте.

По предварительным сведениям пресс-службы отдела пропаганды регионального управления ГИБДД, инцидент произошел в Арбеково. Во время движения троллейбуса упал ребенок, он зацепился за лестницу транспортного средства.

В результате пострадавшего с травмами доставили в больницу. По данному факту проводится проверка, пишет ИА «Пенза-Пресс».

Происшествия
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