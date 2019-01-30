В Пензе ребенок чудом не попал под колеса машины. ВИДЕО

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30 января 2019, 13:33Общество
Пензенец просит родителей внимательнее следить за детьми. Видеозапись инцидента, который мог закончится трагедией, он разместил в Сеть.
На кадрах видно, что на дорогу в неположенном месте неожиданно выбежала девочка. При этом взрослый сопровождающий остался на обочине. Водитель сумел объехать ребенка слева, выехав на полосу для встречного движения.
«Все могло закончиться трагично, благо встречка была свободна, затормозить я бы не успел. Уважаемые родители и другие опекуны, будьте бдительны, сам являюсь отцом, понимаю, что дети иногда неуправляемые, но держите крепко их рядом с дорогой», - написал мужчина.
Пользователи согласились с автором поста и отметили его хорошую реакцию, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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