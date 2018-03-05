В Пензе реализуют проект по модернизации образования будущих регентов

В Пензу с официальным визитом прибыла Елена Гундяева - проректор по культуре и заведующая регентским отделением Санкт-Петербургской духовной академии, сестра святейшего патриарха Кирилла. Сейчас церковь осуществляет проект по модернизации образования, речь идет о разработке стандарта регентского образования. В качестве площадок для новых учебных планов выбрали четыре учебных заведения, в том числе - пензенскую духовную семинарию.

Оценка уровня образования начинается с того, в каких условиях учатся, живут и духовно растут ученики пензенской семинарии. Сестра патриарха Кирилла Елена Гундяева, тоже посвятившая жизнь церкви, сейчас заведует регентским отделением Санкт-Петербургской духовной академии и является ее проректором по культуре. Именно там разработали новый стандарт подготовки руководителей церковных хоров.

«Первое, с чем человек сталкивается, придя в церковь - это пение, оно должно быть адекватно тому богослужению, которое происходит в алтаре. Сейчас мы прикладываем все свои силы и возможности, чтобы помочь остальным семинариям и регентским отделениям стать на рельсы воспитания и образования будущих регентов», - сказала она.

По всей стране всего несколько апробационных площадок. В Пензе консультации о переменах в духовном образовании проходят впервые.

«Сейчас в пензенской церкви осуществляется серьезный и замечательный проект по модернизации образования руководителей церковных хоров», - рассказал митрополит Пензенский и Нижнеломовский Серафим.

Визит Елены Гундяевой в Пензе рассчитан на два дня. Программа насыщенная: консультации для коллег из других семинарий по содержанию нового стандарта, более подробное знакомство с жизнью регентского отделения пензенской духовной семинарии и открытые уроки.