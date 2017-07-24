24 июля 2017, 18:58Общество В Пензе реализуют проект «Бережливая поликлиника» Депутат Государственной Думы Леонид Левин проверил, как идет строительство детского сада в микрорайоне Заря. Работы подходят к концу, объект обещают сдать в начале августа. Кроме того, депутат осмотрел самую большую поликлинику Пензы, где реализуется пилотный проект «Бережливая поликлиника».

175 юных жителей микрорайона Заря 1 сентября отправятся в новый детский сад. Строительство подходит к концу, осталось завершить отделочные работы, благоустроить территорию и уложить асфальт. В начале августа рабочих сменят педагоги и начнут готовить здание к приему детей.

Дети и воспитатели будут находиться под зорким контролем видеокамер. Площадки для активных игр покроют специальным резиновым покрытием. Обогревать здание детского сада будет собственная котельная. На первом этаже в ясельных группах смонтируют теплый пол.

«Внутри детского сада предусмотрены шкафчики для обогрева обуви, одежды. Я думаю, ребятишкам будет комфортно находиться в этих условиях», - сказал директор подрядной организации Алексей Савичев.

Детский сад занимает территорию более чем в полтора гектара. Площадь здания — около 3000 квадратных метров. Если малышей в Заре станет больше, то можно будет построить еще один корпус.

«Территория той зоны, к которой имеет отношение детский сад - шире, чем может быть на сегодняшний день, что оставляет возможность в дальнейшем увеличить количество детей, которые могли бы заниматься в этом детском саду», - сообщил депутат Государственной Думы РФ Леонид Левин.

Леонид Левин проверил ход реализации проекта «Бережливая поликлиника». Пока в нем участвуют два медицинских учреждения Пензы. В том числе - самая большая поликлиника города — №14. В регистратуре появилось больше посадочных мест, дежурят специально обученные регистраторы и представители страховых компаний, одновременно работают девять окон, а потоки пациентов разделены.

Изменения также коснулись отделения профилактики и службы забора крови. Все для того, чтобы пациенты получали медицинские услуги максимально быстро. Отзывы о работе поликлиник собирают с помощью анкет. Также для врачей и пациентов есть листы проблем и предложений. По словам депутата, такая система позволяет выстроить доверительные отношения с пациентами.

«Появляется возможность общаться один на один с администратором, решать какие-то вопросы, вот в этот момент складывается впечатление в целом о работе медицинских учреждений», - дополнил Леонид Левин.

Вторая волна проекта стартует осенью. Планируется, что к нему присоединятся еще шесть медицинских учреждений Пензенской области. Со временем «бережливыми» должны стать все 40 поликлиник региона.

Общество

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