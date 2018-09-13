В Пензе реализуется проект по повторному использованию промывных вод

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13 сентября 2018, 19:38Общество
Свыше десяти миллиардов рублей требуется на ремонт ветхих канализационных сетей, реконструкцию существующих очистных сооружений и завершение начатого строительства. Это позволит повысить качество очистки природных и сточных вод в Пензе. Работы по модернизации уже ведутся. Об этом стало известно в ходе заседания комиссии Гордумы.
«Для снижения объемов сбросов и загрязнения водного объекта, улучшения экологической обстановки, рационального использования природных ресурсов, начиная с 2010 года ведется строительство сооружений повторного использования промывных вод, с цехом механического обезвоживания осадков. Реализация проекта позволит практически прекратить сброс неочищенных сточных вод в реку Пенза и существенно улучшить экологическую обстановку», - рассказал начальник управления ЖКХ Пензы Вадим Муравлев.
В ближайшее время планируют модернизировать очистные сооружения на улице Бийской. Вице-мэр Пензы Юрий Ильин уточнил: чтобы реализовать весь комплекс работ, необходимо привлечь государственные средства, став участником одной из федеральных программ.
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