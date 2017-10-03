03 октября 2017, 17:59Общество В Пензе разыскивают женщину, обокравшую пенсионерку Пензенская полиция разыскивает женщину, укравшую у пожилой женщины 140 тысяч рублей.

«Пенсионерка сообщила, что днем неизвестная женщина, которая представилась соцработником, зашла к ней в квартиру на улице Пушанина. После ее ухода пожилая женщина обнаружила пропажу сбережений - 140 тысяч рублей», - сообщает пресс-служба регионального УМВД России.

По факту кражи возбудили уголовное дело. Полицейские устанавливают личность подозреваемой, пишет ИА «Пенза-Пресс».

Приметы разыскиваемой: на вид - 30-35 лет, рост 160 см, телосложение плотное, черные волосы. Одета в черную короткую куртку, синие джинсы, при себе была коричневая женская сумка.

Общество

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