10 апреля 2017, 09:31Общество В Пензе разыскивают Вячеслава Василенко В Пензе волонтеры распространили информацию о розыске Вячеслава Викторовича Василенко. Он пропал 1 апреля.

Мужчине 31 год, его рост - рост 180-185, худощавого телосложения. Предположительно, был одет в синюю спортивную ветровку, темные спортивные брюки, кроссовки, сообщает ИА «Пенза-Пресс».

Информацию о его местонахождении необходимо сообщить по телефонам: 8-800-700-54-52; 02 или 102 (с мобильного).

Общество

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Источник фотографии: https://vk.com/la_penza?z=photo-45371648_456239040%2Falbum-45371648_165177730%2Frev