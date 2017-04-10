В Пензе разыскивают Вячеслава Василенко

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10 апреля 2017, 09:31Общество
В Пензе волонтеры распространили информацию о розыске Вячеслава Викторовича Василенко. Он пропал 1 апреля.
Мужчине 31 год, его рост - рост 180-185, худощавого телосложения. Предположительно, был одет в синюю спортивную ветровку, темные спортивные брюки, кроссовки, сообщает ИА «Пенза-Пресс».
Информацию о его местонахождении необходимо сообщить по телефонам: 8-800-700-54-52; 02 или 102 (с мобильного).
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