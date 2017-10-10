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10 октября 2017, 14:37Происшествия

В Пензе разыскивают водителя, сбившего пенсионера

Сотрудники Пензенской Госавтоинспекции разыскивают очевидцев ДТП, произошедшего 5 октября на улице Суворова.

По данным отдела пропаганды управления ГИБДД России по Пензенской области, 5 октября в 17.00 напротив дома №164 по улице Суворова водитель неустановленно автомобиля сбил пешехода – 70-летнего мужчину.

Пенсионера после оказания медицинской помощи отпустили.

Сотрудники Госавтоинспекции просят очевидцев позвонить по телефонам: 59-90-47, 59-91-26 или обратиться по адресу: город, Пенза, улица Бакунина, 181, кабинет № 13, пишет ИА «Пенза-Пресс».

Происшествия
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