В Пензе разыскивают водителя, сбившего пенсионера

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10 октября 2017, 14:37Происшествия
Сотрудники Пензенской Госавтоинспекции разыскивают очевидцев ДТП, произошедшего 5 октября на улице Суворова.
По данным отдела пропаганды управления ГИБДД России по Пензенской области, 5 октября в 17.00 напротив дома №164 по улице Суворова водитель неустановленно автомобиля сбил пешехода – 70-летнего мужчину.
Пенсионера после оказания медицинской помощи отпустили.
Сотрудники Госавтоинспекции просят очевидцев позвонить по телефонам: 59-90-47, 59-91-26 или обратиться по адресу: город, Пенза, улица Бакунина, 181, кабинет № 13, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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